Tenemos derecho a tener derechos

Esta movilización será el preludio de otra que llevaremos a cabo el 27 de Mayo, de manera centralizada en Madrid, dentro de la agenda que para este año se ha aprobado en la Asamblea estatal de las Marchas de la Dignidad. La lucha y la resistencia activa no tiene tiempos muertos. Unificar las luchas es una obligación, una urgencia y una necesidad de clase.

Es una campaña absolutamente transversal a todas las personas y sectores (públicos y privados), pues se trata de recuperar derechos esenciales y libertades básicas para poder desarrollar proyectos de vida dignos, es decir, derechos como: la sanidad , la enseñanza , las pensiones , los cuidados a las personas dependientes , las energías (agua, electricidad, gas…), la vivienda habitable, el transporte público , las comunicaciones , la información veraz e independiente , el acceso a la universidad , a la cultura , a la justicia , a unas ciudades limpias y a un medio ambiente respirable, a unas rentas básicas que garanticen la supervivencia, a unos empleos estables y en condiciones laborales dignas , a la producción de alimentos no contaminados , etc…, y libertades como: el derecho a la huelga , a manifestarse, a la protesta ciudadana , a no sufrir discriminaciones por razones de género, orientación sexual, raza, ideas políticas o religiosas …

El 25 de Febrero , la CGT , junto a las Marchas de la Dignidad , se movilizará en todo el territorio del estado español para defender las Pensiones Públicas, los Servicios Públicos como derechos esenciales de todas las personas, el No al pago de la Deuda, la derogación del artículo 135 de la Constitución y la Amnistía Social para todas las personas encarceladas, encausadas y despedidas de sus empleos por luchar, además de las reivindicaciones ya clásicas que identifican el movimiento Marchas de la Dignidad “Pan, Trabajo, Techo y Dignidad”.

